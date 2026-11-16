Come-back : Idrissa Seck annoncé dans une rencontre de haut niveau 

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Idrissa Seck redescend sur le terrain. Les Échos évoque son retour politique à travers plusieurs initiatives. Le président du parti Rewmi s’est rendu à Lompoul auprès des familles des victimes du chavirement d’une pirogue, qui a fait plus de 40 morts. Il leur a présenté ses condoléances et demandé à l’État de leur apporter l’assistance nécessaire.

L’ancien président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sous Macky Sall a insisté sur la nécessité d’investir davantage dans « l’éducation, la formation et la santé » des jeunes afin qu’ils puissent pleinement participer au développement du pays.

Les Échos annonce également sa participation à un « Open Talk » consacré à la jeunesse, au leadership et à la responsabilité politique, articulé autour de « trois masterclass ».