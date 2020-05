Comment éliminer les problèmes de lenteur de votre navigateur ?

Votre PC est lent quand vous surfez sur le Web ? Vous ouvrez à peine quelques pages et vous notez un gros ralentissement ? Futura vous donne quelques astuces pour éliminer ou réduire les problèmes de lenteur de votre navigateur.

Le navigateur Internet est probablement l’outil dont on se sert le plus quand on est devant son ordinateur. Au bout d’un certain temps, souvent après l’ouverture de plusieurs onglets ou plusieurs pages, il arrive que celui-ci se mette à ralentir, rendant ainsi la navigation frustrante, voire pénible. Néanmoins, il existe quelques manipulations à effectuer pour éliminer les problèmes de lenteur ou au moins les réduire considérablement. Il faut d’abord supprimer tous les fichiers inutiles, c’est-à-dire vider son cache, ses fichiers temporaires et ses cookies. Puis il faut désactiver les extensions ou même réinitialiser son navigateur si le souci perdure. Futura vous indique comment procéder.

Supprimer les fichiers inutiles

Cliquez d’abord sur l’icône « Personnaliser et contrôler Google Chrome » en haut à droite du navigateur. Un menu apparaît, déplacez le curseur sur « Plus d’outils ». Un sous-menu s’affiche, cliquez sur « Effacer les données de navigation ».

Sur la nouvelle fenêtre, choisissez « Toutes les périodes » dans le menu déroulant et cochez les cases « Historique de navigation », « Cookies et autres données de site » et « Images et fichiers en cache ». Cliquez ensuite sur le bouton « Effacer les données ».

Gérer les extensions

Certaines extensions sont gourmandes en ressources et peuvent contribuer au ralentissement de votre navigateur. Dans ces cas-là, il convient de supprimer celles dont vous n’avez pas l’utilité et de désactiver les autres. Pour y parvenir, faites à nouveau apparaître le menu en cliquant sur l’icône « Personnaliser et contrôler Google Chrome », déplacez le curseur sur « Plus d’outils » et allez ensuite sur « Extensions ».

Une fenêtre avec toutes les extensions de votre navigateur apparaît. Cliquez sur « Supprimer » pour effacer définitivement celles dont vous ne vous servez pas. Désactivez les autres en cliquant sur le bouton en bas à droite de chaque case d’extension.

Maintenant que les extensions sont désactivées, vous allez pouvoir voir dans un premier temps si votre navigateur est plus rapide. Ensuite, vous pouvez les réactiver une par une et observer celles qui ralentissent votre navigateur et celles qui n’ont pas d’effet quand Google Chrome est ouvert.