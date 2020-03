Comment faire du pain à la maison

Ingrédients

– 750 gr de farine

– 11 gr de levure sèche

– 325 cl d’eau

– 7gr de sel

Recette

– Verser la levure instantanée dans le saladier.

– Verser les 325 cl d’eau.

– Mélanger.

– Rajouter la farine, malaxer jusqu’à obtenir une pâte homogène.

– Laisser reposer la pâte à l’air libre.

– Attendre la levée de la pâte. (30mn)

– Malaxer à nouveau avec de la poussière de farine.

– Rouler la pâte.

– Découper pour faire de petites boules.

– roules les boules pour leur donner la forme du pain ou de pains de campagne.

– Déposer de la poudre de farine sur le plateau à four.

– déposer le pain en bien formé.

– laisser lever la pâte (45mn).

– Asperger d’eau toutes les 15 mn.

– Attendre la levée.

– Entailler le pain avec une lame.

– Préchauffer le four à gaz 5 mn à 280 degré. (un four à charbon pourrait également faire l’affaire).

– Introduire le plateau de pain.

– Laisser cuire 10mn.

-Surveiller à partir de la vitre.

– Ouvrir au bout de 7 mn, introduire une lame de couteau pour vérifier la cuisson à l’intérieur.

– laisser prendre de la couleur ( les sel joue sur la couleur).

– Vérifier la cuisson.

– Sortir le pain