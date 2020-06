Comment préparer de bons Falafels,Cuisine libanaise

Un plat facile à préparer et végétarien

Temps de préparation : environ 45 min

Ingrédients pour 4 portions :

200 g de pois chiches secs

1 tranche de pain de mie sec

1 oignon

4 gousses d’ail

½ botte de persil

2 cuil. à c. de coriandre moulue

2 cuil. à c. de cumin moulu sel et poivre

1 cuil. à c. de levure en poudre

1 litre d’huile à frire

1 citron 2 cuil. à s. de farine

Préparation

Mettre les pois chiches dans un saladier et bien les recouvrir d’eau froide. Laisser tremper pendant 12 heures. Les égoutter. Réduire le pain en miettes. Éplucher l’oignon et l’ail et les couper en gros morceaux. Laver le persil et détacher les feuilles. Passer le pain, l’oignon, l’ail, le persil et les pois chiches au mixeur. Assaisonner la purée obtenue de coriandre, de cumin, de sel et de poivre et ajouter la farine et la levure en poudre. Pétrir la pâte et former des boulettes de la taille d’une noix. Faire chauffer l’huile. L’huile a la bonne température si des filets de bulles montent à la surface lorsqu’on y plonge le manche d’une cuillère en bois. Frire en plusieurs fois les falafels pendant 4-5 minutes jusqu’à ce qu’ils prennent une couleur dorée. Les faire égoutter sur une couche épaisse de papier essuie-tout. Servir les falafels chauds accompagnés de quartiers de citron.