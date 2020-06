Comment prolonger la durée de vie votre smartphone (avant d’en acheter un nouveau)

Pour les mises à jour du système d’exploitation sur un smartphone Android, vous pouvez vérifier leur disponibilité en ouvrant les Paramètres>Système>Préférences avancées>Mise à jour du système. Vous pouvez également attendre que votre téléphone vous avertisse qu’une mise à jour est disponible, puis suivre les instructions. Google publie des mises à jour de sécurité mensuelles vers le premier de chaque mois.

Pour les propriétaires d’iPhone, vous avez la possibilité de permettre à votre téléphone d’installer automatiquement toute nouvelle mise à jour. L’installation se fera un jour ou deux après la sortie de la nouvelle version et se déroulera lors de la prochaine charge durant la nuit. Pour installer une mise à jour ou activer les mises à jour automatiques, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Si une mise à jour est disponible, suivez les instructions pour l’installer. Sinon, appuyez sur Mises à jour automatiques pour les activer ou les désactiver.

Faites le ménage dans vos applications

Les smartphones ont une capacité de stockage et une mémoire limitées, c’est pourquoi il est important de réduire au minimum le nombre d’applications inutilisées. En supprimant régulièrement les applications qui ne vous servent pas ou très peu, vous économiserez de l’espace de stockage et éviterez que les programmes ne s’exécutent en arrière-plan, ce qui consomme des ressources précieuses et peut donner l’impression que votre téléphone est plus lent et plus proche de la fin de sa vie qu’il ne l’est en réalité.

Investissez dans une coque

Vous aimez votre téléphone ? Alors, pourquoi ne pas le protéger avec une coque ? On sait que pour un puriste du style, même les étuis les plus minimalistes sont déjà de trop. Le problème est qu’une chute accidentelle est quasiment inévitable et qu’elle peut être fatale à votre précieux. Il n’est pas nécessaire d’investir dans la coque la plus chère, mais le fait d’en avoir une contribuera certainement à prolonger la durée de vie de votre mobile. Autre avantage : cela permet de le conserver dans un état impeccable et de bénéficier du prix de revente le plus élevé au moment où vous voudrez vous en séparer.

Nettoyez l’écran et les ports

Même si vous utilisez une coque, prenez quelques minutes de temps en temps pour nettoyer les saletés qui se logent dans le port de charge, le microphone, la grille des haut-parleurs ou encore la prise casque, si votre téléphone en encore est équipé. Un cure-dent fera parfaitement l’affaire pour déloger tout ce qui s’y trouve.

Comment nettoyer et désinfecter efficacement votre smartphone

Un chiffon doux microfibres est recommandé pour éliminer les poussières et traces de doigts. Apple indique qu’il est possible de nettoyer l’écran de l’iPhone à l’aide d’une « lingette imprégnée d’alcool isopropylique à 70 % ou d’une lingette désinfectante Clorox. » Pour les smartphones Android, il est préférable de s’en référer aux préconisations de chaque constructeur même si celles d’Apple demeurent valables en rêgle générales.

Évitez de surmener ou de faire surchauffer la batterie

Si une charge rapide ne va pas endommager la batterie de votre smartphone, la laisser régulièrement se vider totalement pourrait lui nuire. Evitez aussi d’exposer le téléphone à des températures élevées, par exemple en le laissant en plein soleil. L’appareil s’éteindra de lui-même en cas de surchauffe, mais cela inflige un stress à la batterie qui participe à réduire sa durée de vie.

Mieux vaut changer de batterie que de téléphone

Même si vous avez tout fait dans les règles, vous pouvez malheureusement vous retrouver avec une batterie qui, avec le temps, refuse de se charger. Mais plutôt que de remplacer le téléphone, changez juste sa batterie. Souvent, cette intervention simple et pas trop onéreuse peut ajouter quelques mois, voire quelques années, à la durée de vie de votre téléphone. La plupart des modèles actuels ont des batteries intégrées qui nécessitent un démontage du boitier. Les plus bricoleurs pourront investir dans un kit dédié iPhone voire certains smartphone Android qui comprend les outils nécessaires ainsi qu’une nouvelle batterie. Pour les autres, il faudra passer soit par un rendez-vous dans un Apple Store ou le recours à un réparateur tiers agréé. Nous recommandons de demander un devis avant toute intervention.

Effectuez des sauvegardes régulières

Une sauvegarde des données ne fera rien pour prolonger la durée de vie de votre téléphone, mais cela vous permettra de disposer de tous vos contacts, photos, vidéos et paramètres personnalisés quand le moment sera venu d’en changer.

Sur iPhone, vérifiez que la sauvegarde iCloud est activée en allant dans Réglages puis tapez sur votre nom en haut de l’écran > iCloud > Sauvegarde iCloud et actionnez l’interrupteur.

Pour les propriétaires d’un smartphone Android, la procédure de sauvegarde varie en fonction de la marque, mais en général, vous pouvez vous rendre dans les Paramètres puis aller sur Google > Sauvegarder. Certains fabricants, comme Samsung, proposent leur propre service de sauvegarde en plus de celui de Google. Le moyen le plus simple de trouver le service de sauvegarde automatique de votre appareil est d’ouvrir les Paramètres et de taper « Sauvegarde » dans le moteur de recherche.