Prédation foncière: Comment sauver les mamelles ?

Toutes les langues se délient face à l’occupation illégale et étouffante du domaine public maritime. L’agression du pourtour du phare des mamelles, pourtant classé patrimoine mondial, en est un parfait exemple. Pour mettre fin aux spéculations foncières, la ministre des Mines Sophie Gladima fait l’unanimité avec sa proposition.

Créer un parc géologique autour des collines du Phare des Mamelles : la proposition innovante de la ministre des Mines et de la Géologie, pour sauver ce patrimoine foncier de la convoitise, a réussi à faire l’unanimité. «Nous pensons que les communautés ne se rendent pas compte du bijou qu’ils ont entre les mains (…) Nous avons ce projet et nous avons commencé à travailler avec le ministère de l’Urbanisme et également les autres entités qui vont pouvoir l’utiliser», a expliqué Sophie Gladima à la sortie d’une réunion avec le collectif Touche pas aux Mamelles.

L’idée a tout de suite plu aux activistes qui luttent pour la préservation du littoral. «Ils nous ont présenté tout le plan qui est envisagé pour aménager ce projet et le sauvegarder. Plan qui recoupe notre réaction citoyenne (…). On a constaté que nous avons une convergence d’idées, une convergence de points de vue sur comment préserver ce site du Phare et comment le revaloriser et en faire un objet d’études», a déclaré Mignane Diouf, représentant dudit collectif.