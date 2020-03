Comment savoir s’il faut changer la batterie de son iPhone ?

La batterie d’un téléphone voit ses performances diminuer au fil du temps. Sa durée de vie dépend de l’usage, du nombre de cycles de charge et de l’entretien du téléphone. Comment vérifier l’état de santé de la batterie de votre iPhone ?

Quels sont les signes avant-coureurs vous avertissant qu’il faut changer la batterie de l’iPhone ? Bonne question ! Le vieillissement chimique des batteries lithium-ion entraîne une baisse de leur autonomie : au fil du temps, la capacité maximale de la batterie diminue, ce qui signifie que vous n’arrivez plus à la remplir à 100 %. Ses performances maximales (puissance de pointe) sont aussi amoindries, et son impédance augmente, ce qui se traduit par une baisse de tension aux bornes de la batterie et affecte son fonctionnement global.

Les signes suivants peuvent être associés à une batterie usée :

autonomie réduite à quelques heures, voire quelques minutes ;

lancements d’ application plus lents ;

plus lents ; volume réduit du haut parleur ;

batterie qui a tendance à surchauffer.

Ces problèmes sont accentués lorsqu’il fait froid ou que la batterie est faiblement chargée.