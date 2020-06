COMMISSAIRE SADIO: LES VRAIES RAISONS DE SON ARRESTATION

Nous en savons un peu plus sur les véritables raisons de l’arrestation du commissaire à la retraire Boubacar Sadio. En effet, d’après des sources de L’AS, l’Etat soupçonne le commissaire Sadio d’être à la tête d’une association nouvellement créée et qui envisage de manifester le 23 juin prochain pour marquer symboliquement cette date annonciatrice de la fin du règne du Pds, mais aussi pour lutter contre le bradage du littoral. Ce n’est donc pas fortuit si les enquêteurs qui ne l’ont même pas invoqué, des troubles à l’ordre public, aient visé l’article 80, indique le journal. Lequel précise qu’il ne serait pas donc surprenant que le Commissaire Sadio, (re)convoqué ce soir, soit présenté devant un juge d’instruction dès qu’il sera déféré. En réalité, il pourrait connaître le même sort que Cheikh Yérim Seck qui devrait être placé sous mandat de dépôt conformément à la réquisition du procureur qui lie le juge d’instruction en l’espèce. Mais il ne faut plus présager de rien. Autant il peut être inculpé et placé sous contrôle judiciaire, autant il peut être libre ou même passer la nuit en prison.