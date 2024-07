COMMUNIQUE :Le Syndicat national des Agents de l’Administration du Commerce (SYNACOM) déplore l’attitude inélégante du Ministre de l’Industrie et du Commerce

Partager Facebook

Le Syndicat national des Agents de l’Administration du Commerce (SYNACOM) a exprimé son mécontentement face à l’attitude du ministre de l’Industrie et du Commerce, qu’il juge « inélégante ». Le syndicat critique le ministre pour son « mépris » envers les membres de l’Administration du Commerce, investis dans la défense des intérêts matériels et moraux des agents du département. En effet, depuis sa nomination accueillie avec enthousiasme tel qu’illustré par un communiqué de félicitations et appuyé par une demande d’audience, le Ministre brille par son mutisme tout en faisant preuve de suffisance à l’égard de ses Collaborateurs centraux et déconcentrés.

Pire, de manière unilatérale, le 2 juillet 2024, il a signé une note de service portant restriction des missions jusqu’à nouvel ordre ignorant royalement les spécificités de certains Services notamment la Direction du Commerce extérieur qui représente l’Etat dans les négociations commerciales internationales. Notre pays a toujours incarné un leadership dans les instances de négociations en matière de commerce sous-régional, régional et international et a engrangé d’importants résultats surtout dans l’accès aux marchés extérieurs aux produits « made in Sénégal ».

Le SYNACOM le constate pour le déplorer. Une gestion solitaire est irréversiblement vouée à l’échec en dépit d’une lettre de missions précise des plus Hautes Autorités de l’Etat. Mieux, le « Jub, Jubël, Jubanti » est aux antipodes de telles pratiques. La politique du Département du Commerce, dans toutes ses déclinaisons, repose sur l’entregent et la diligence des Agents assermentés.

Le SYNACOM, qui promeut un syndicalisme responsable, a toujours souverainement marqué son désaccord contre toute forme d’indifférence et tentative d’étouffement de ses préoccupations légitimes. Ainsi, le SYNACOM ne manquera pas, au besoin, d’user de tous les moyens de lutte légaux pour la défense des intérêts de l’Administration du Commerce. Le SYNACOM invite le Ministre à plus d’ouverture et marque toujours sa disponibilité pour une collaboration fructueuse dans un climat apaisé.