Confinement et attestation de sortie : le smartphone n’est plus autorisé !

Vous n’avez pas d’imprimante pour imprimer une attestation de dérogation afin de pouvoir sortir faire vos courses ou aller chez le médecin ? La solution du smartphone n’aura été valable qu’une journée, et seul le papier libre est accepté.

Depuis mardi midi, toute la France est placée en confinement quasi-total pour lutter contre la propagation du coronavirus et les quelque 70 millions d’habitants doivent rester chez eux. Lors de son intervention télévisée, le président Emmanuel Macron a cependant expliqué qu’il était possible de sortir de chez soi exceptionnellement et qu’il fallait pour cela imprimer et remplir une « attestation de déplacement dérogatoire » disponible en téléchargement sur le site du ministère de l’Intérieur. Mais que faire lorsqu’on ne possède pas d’imprimante ?

Pendant quelques heures, les solutions se sont multipliées pour proposer une version numérique du formulaire, et la gendarmerie avait confirmé sur son compte Twitter que cette version numérique était parfaitement valable. Et au passage, c’était aussi plus écologique puisque l’on économise du papier… Sauf que ce mercredi matin, nos confrères de Numerama annoncent que le ministère de l’Intérieur fait marche arrière, et que les attestations présentées depuis son smartphone ne sont plus autorisées !