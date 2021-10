CDK: Les populations sollicitent la reconduction de Baba Ndiaye

Le Président du Conseil Départemental de Kaolack (Centre) a organisé, ce dimanche, une conférence de presse de présentation de son bilan. Au cours de séance publique de synthèse-bilan de la mandature 2014-2021, il a été unanimement porté en triomphe par les populations. Pour elles, M. Ndiaye qui a fait de très belles réalisations à la tête de cette institution départementale est encore bon pour le service.

C’est dans une salle archi-comble que M. Baba Ndiaye, Président du Conseil Départemental de Kaolack s’est prêté à cet exercice périlleux mais combien exaltant. Avec à ses côtés ses plus proches collaborateurs, il s’est sacrifié à cette séance de matérialisation du sacro- saint principe de reddition des comptes consacré dans le code général des Collectivités territoriales. S’adressant à un large public, M. Baba Ndiaye est largement revenu sur les actions phares de son magistère dont les points saillants ont tourné sur ses véritables innovations dans la gouvernance territoriale en termes d’adaptation et de pratiques innovantes dans la conduite des affaires locales. L’on peut citer, entre autres, la mise en place du Centre coaching territorial qui a permis d’impacter positivement sur plusieurs filières( artisanat, exploitation du sel, transformation agro-alimentaire , secteur couture et habillement). L’implication de la Diaspora dans le développement territorial, la mise en œuvre d’une véritable diplomatie du développement ayant permis avec l ‘aide de partenaires pour booster plusieurs secteurs d’activité dont l’éducation et la formation ont été également un des plus grands marqueurs de la gouvernance du Président du Conseil Départemental de Kaolack. Les couches vulnérables ( octroi de bourses étrangères, numérisation des services d’état civil des municipalités, l’installation de bornes -moustiques, santé (assistance médicale gratuite ,ophtalmologie, imagerie médicale), système solaire dans les maternités et la mise en valeur du principe de participation citoyenne ont aussi valu plusieurs distinction à M. Ndiaye. Voilà autant de performances à l’actif du CD de Kaolack qui peuvent militer amplement à la reconduction de M. Baba Ndiaye et de son équipe.

Rappelons qu’au cours de cette cérémonie de présentation de ce bilan, des membres du cabinet du CD, Présidents de Commissions, religieux, responsables du parti présidentiel et des alliés du BBY ont été présents.