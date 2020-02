Maison de justice de Ourossogui: Me Malick Sall sauve les meubles

Fin du bras de fer entre le maire de Ourossogui, Moussa Bocar Thiam, et le Collectif qui s’opposait à la construction d’une maison de justice sur le site du garage de Boynadji. Les membres de ce Collectif ont renoncé à leur combat ce samedi, au terme d’une audience avec le Ministre de la Justice, Me Malick Sall.

Au moment où les travaux de construction de la Maison de justice de la Commune de Ourossogui seront relancés à partir de ce lundi, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Me Malick Sall, et le collectif des jeunes de Ourossogui, ont donné une belle leçon de règlement des problèmes par un dialogue inclusif et fructueux.

Ce chantier qui était à l’arrêt depuis lors, va donc reprendre suite aux échanges initiés par ce le Garde des Sceaux. Il a revêtu sa toge d’avocat pour plaider la conciliation, par la prouesse du dialogue, de deux positions initialement contradictoires. L’annonce a été faite par Me Sall en ces termes : « Dès demain, les travaux de construction de la Maison de justice de Ourossogui vont continuer ».

Revenant sur le consentement dudit collectif qu’il a décroché avec l’implication de l’ensemble des couches sociales de Ourossogui, le Ministre de la Justice a salué l’esprit républicain qui a prévalu lors de cette rencontre. « Nous nous sommes entendus. En venant ici, je ne m’attendais pas à autre chose. J’avais affaire à des jeunes, des femmes et des adultes responsables », a-t-il indiqué. Selon ce dernier, le point d’achoppement résidait dans un simple déficit d’information à l’endroit des populations bénéficiaires. « Je dois reconnaître qu’ils ont exprimé une demande de délocalisation du projet de construction de la maison de la justice avec beaucoup de respect. Ils ont demandé s’il était possible de délocaliser le projet sur un autre site (…) Mais en toute responsabilité, je leur ai fait comprendre qu’on aurait bien voulu le faire, mais le dossier est arrivé à un niveau technique qu’on ne peut pas remettre en cause ce projet. Ils ont alors accepté de renoncer à leur demande de délocalisation », a expliqué Me Sall.

Après avoir inauguré l’ère du règlement des différends à l’amiable dans la zone communale de Ourossogui, en attendant le bouclage des travaux, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Me Malick Sall, a annoncé que son département mettra prochainement le cap sur Ranérou qui va bientôt étrenner sa maison du justice. L’objectif étant d’étendre et de compléter la carte judiciaire du Sénégal en rapprochant, de manière efficiente, le service public de la justice des justiciables.