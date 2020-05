Convertissez gratuitement vos DVD en vidéos avec WinX DVD Ripper : clés de license offertes !

WinX DVD Ripper est un logiciel pour convertir vos DVD en vidéos en quelques minutes et cela de manière totalement gratuite.

La demande de logiciels de conversion de DVD vers d’autres formats vidéo a augmenté ces dernières années malgré l’essor du streaming et WinX DVD Ripper est un exemple parfait de cette situation de par ses performances et ses améliorations. Pour rappel, WinX DVD Ripper est l’un des meilleurs outils de conversion de DVD gratuits tant au niveau de la facilité de sauvegarde que celle de l’archivage, du montage, du partage et de la conversion vers d’autres types ou formats de vidéo.

Pour déverrouiller les fonctionnalités de WinX DVD Ripper, il vous faut obtenir une clé de licence que vous obtiendrez gratuitement sur cette page Il ne vous reste plus qu’à télécharger le logiciel et entrer la clé que vous avez obtenue pour profiterer ainsi d’une licence valable à vie ! A noter que 500 licenses sont distribuées chaque jour, avec une activation à effectuer avant le 1er juin 2020.