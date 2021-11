COP26 : plus de 100 pays s’engagent à stopper la déforestation d’ici à 2030

Une promesse essentielle de sauver et de restaurer les forêts de notre planète a été officiellement annoncée le deuxième jour du sommet des dirigeants mondiaux de la COP26. Cette promesse s’accompagne d’une longue liste d’engagements de la part d’acteurs des secteurs public et privé pour lutter contre le changement climatique, enrayer la destruction de la biodiversité et la faim, et protéger les droits des populations autochtones.

Comme il se doit, la salle plénière de la 26ème Conférence des Nations Unies sur le climat (COP26), à Glasgow, était aujourd’hui éclairée en vert, et les écrans vidéo géants et les haut-parleurs diffusaient le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Il semblait même y avoir un calme général parmi les délégués, presque comme s’ils respiraient déjà un air plus pur.

« Aujourd’hui va être une journée monumentale, nous donnons le ton sur la façon dont nous pouvons préserver les poumons du monde », a déclaré la maîtresse de cérémonie Sandrine Dixson-Declève, qui a accueilli les participants à l’événement clé des dirigeants sur les forêts et l’utilisation des terres, mardi. Ensuite, un film raconté par Sir David Attenborough a été diffusé sur les écrans.

« En détruisant les forêts, nous portons atteinte à la biodiversité et à nos vies… Les forêts fournissent de l’eau douce, purifient l’air que nous respirons, inspirent une valeur spirituelle et nous fournissent de la nourriture… Notre défi doit maintenant être de mettre un terme à la restauration et de commencer à restaurer les forêts. C’est une entreprise énorme, et chaque pays devra adopter sa propre approche par table ». Sa voix incomparable a résonné dans toute la salle. Et son appel à l’action a été entendu.

Les annonces ne se sont pas arrêtées là. Les co-organisateurs de la COP26 ont présenté l’engagement du Bassin du Congo, qui a été signé par plus de 10 pays, le Bezos Earth Fund et l’Union européenne afin de mobiliser 1,5 milliard de dollars pour protéger les forêts, les tourbières et d’autres réserves critiques de carbone.

« Le bassin du Congo est le cœur et le poumon du continent africain, nous ne pouvons pas gagner la bataille contre le changement climatique si nous ne gardons pas le bassin debout », a déclaré le Président du Gabon, Ali Bongo Ondimba.

Selon le Premier ministre britannique, cette initiative s’inscrit également dans le cadre de la nouvelle promesse mondiale de financement des forêts, qui s’élève à plus de 12 milliards de dollars.

Également présent lors de l’événement d’aujourd’hui, le Président américain Joe Biden a déclaré que son pays s’engageait à garantir la gratuité de l’eau, à préserver la biodiversité, à protéger les communautés indigènes et à réduire le risque de propagation des maladies. M. Biden a ajouté que 20 millions d’hectares de terres forestières sont déjà en cours de restauration et que les États-Unis annoncent un nouveau plan pour soutenir l’arrêt de la déforestation et la restauration des puits de carbone.

Plus de 1,6 milliard de personnes dans le monde dépendent des forêts pour leur subsistance, et les peuples autochtones sont les gardiens d’au moins 36% des grandes forêts intactes de la planète. Il est prouvé que lorsque les populations locales sont habilitées à gérer les forêts, celles-ci sont mieux protégées et mieux gérées.

Plusieurs dirigeants autochtones de diverses régions du monde ont réagi à l’engagement de Glasgow en faveur des forêts et des terres au cours de l’événement.