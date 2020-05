Coris Bank International Sénégal blinde ses coffres

La filiale sénégalaise du Groupe panafricain CORIS prend de la voilure. À la clôture des comptes de l’exercice fin 2019, CBI Sénégal a réalisé un résultat net de 3,078 milliards. Une performance remarquable de l’institution bancaire qui clôture une année 2019 marquée notamment par sa transformation de succursale à filiale, la nomination d’un nouveau Directeur Général et l’augmentation de son capital de 10,5 milliards à 20 milliards. Signe du dynamisme de la Banque et de la confiance de sa clientèle.

CBI Sénégal reluit ses coffres et passe à la vitesse supérieure. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, comparativement à l’année 2018, la Banque a enregistré des progressions remarquables au niveau des principaux indicateurs. En effet, les dépôts clients se sont élevés à 128,012 milliards contre 43,500 milliards en 2018. Pour leur part, les crédits à la clientèle sont ressortis à 130,097 milliards à fin décembre 2019 contre 42,017 milliards l’année antérieure. Ces performances situent CBI Sénégal respectivement à la 15ème et 12ème place dans les classements selon les ressources et emplois des banques de la place du Sénégal à fin décembre 2019 contre 20ème et 19ème un an auparavant. Le total de bilan est ressorti à 185,634 milliards, marquant une progression de 168% par rapport à l’année 2018. Le résultat net, ressorti à l’équilibre en 2018, grimpe à 3,078 milliards, participant au renforcement des fonds propres de la Banque.

Du bon cru

Globalement, les réalisations de l’année 2019 sont ressorties très marquées comparativement à l’année précédente, indiquant que la Banque a franchi un palier important dans son évolution. Elles ont été rendues possible grâce à la confiance de sa clientèle, le travail remarquable de tout le personnel, l’appui précieux de sa maison-mère et des autres filiales du Groupe CORIS, ainsi que le soutien constant du Président du Groupe, Monsieur Idrissa NASSA. Pour rappel, Coris Bank International Sénégal est drivé par le performer banquier Ibrahima FALL, lequel fait bouger les lignes depuis son arrivée le 3 juin 2019 et pris fonction le 24 juin aux commandes de l’institution.