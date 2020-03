Members of emergency and intensive care services are at work after a person was allegedly contaminated by the new Covid-19 Coronavirus, on March 2, 2020 at Etienne Marie de la Hante retirement home in Crepy-en-Valois. (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

URGENT/ 4 NOUVEAUX CAS DE CORONAVIRUS DONT 1 A TOUBA Quatre nouveaux cas viennent d’être confirmés positifs au Covid19. Les trois cas sont importés, le 4e est de Touba. C’est un proche de l’émigré d’Italie résidant à Darou Minane. Actuellement nous en sommes à 31 cas de coronavirus positifs dont deux guéris. Partager Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest