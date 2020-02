Coronavirus : 60.000 cas, 1 355 morts

Le coronavirus tue et contamine encore ! Les dernières informations font état d’un nombre de nouveaux cas de contamination qui a explosé. Selon ‘’Les Echos’’, plus de 14 840 cas de contamination ont été détectés en 24 heures, soit dix fois plus que la veille, ainsi que 242 nouveaux décès : bilan macabre jamais atteint depuis le début de la crise. Ces nouveaux chiffres portent le bilan humain en Chine à près de 60 000 cas confirmés et au moins 1 355 morts’’. Les nouveaux chiffres ne signifient pas que l’épidémie s’est forcément aggravée, mais résultent d’un changement des autorités dans la façon de repérer les malades. Jusqu’à présent, seuls les cas confirmés par des kits de test standard étaient comptabilisés’’.