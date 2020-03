Coronavirus: 7000 morts, 175 000 cas dans le monde

Cent quarante-cinq pays sont désormais touchés par la pandémie de Covid-19. De nombreux gouvernements ont décidé la fermeture de leurs frontières voire le confinement, à l’image de la France.

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences dans le monde. Plus de 175 530 cas d’infection et plus de 7 000 morts sont dénombrés lundi dans 145 pays.

La France confinée

En France, seuls les déplacements « absolument nécessaires » sont autorisés pendant au moins 15 jours : pour se soigner, faire ses courses, faire de l’exercice ou aller au travail. Le second tour des élections municipales, qui devait avoir lieu dimanche, est reporté.

Les autorités allemandes appellent la population à rester à la maison.

Le gouvernement britannique demande au public d’éviter tout contact social et déplacement non essentiel.

L’Ukraine ferme ses espaces publics dont les bars et centres commerciaux et arrête les transports publics.

Aux États-Unis, Donald Trump appelle les Américains à éviter les rassemblements de plus de 10 personnes. L’Ohio reporte la primaire démocrate.

Le Venezuela décrète une quarantaine totale.

L’Europe ferme ses frontières

Les frontières à l’entrée de l’Union européenne et de l’espace Schengen seront fermées dès mardi midi pour 30 jours.

À l’intérieur de l’UE, l’Espagne ferme ses frontières terrestres.

L’Allemagne effectue des contrôles à ses frontières terrestres avec l’Autriche, la France, le Luxembourg, le Danemark et la Suisse.

Tout voyageur arrivant sur le sol grec sera mis en quarantaine pour 14 jours.

Autres fermetures dans le monde

Le Chili ferme toutes ses frontières, terrestres, maritimes et aériennes.

La Colombie ferme toutes ses frontières jusqu’au 30 mai.

L’Égypte ferme ses aéroports à compter de jeudi jusqu’au 31 mars.

L’Algérie suspend à partir de jeudi toutes ses liaisons avec l’ensemble des pays européens.

La Mauritanie suspend le trafic aérien international.

La Côte d’Ivoire ferme ses frontières à tous les voyageurs non ivoiriens venant de pays où plus de 100 cas de coronavirus ont été détectés.

Le Canada ferme ses frontières aux étrangers, à l’exception des Américains.

La Tunisie ferme ses frontières aériennes et terrestres.

Le Sénégal suspend ses liaisons aériennes avec la France, l’Italie et cinq autres pays d’Europe et d’Afrique du Nord.

La Russie a également interdit l’entrée sur son territoire aux ressortissants étrangers depuis lundi.

Plusieurs pays en état d’urgence

La Suisse décrète l’état d’urgence jusqu’au 19 avril, interdisant toute manifestation publique et privée.

L’Arménie, tout comme l’Espagne il y a plusieurs jours, déclare l’état d’urgence.

L’État américain du New Jersey impose un couvre-feu sur tous les commerces et déplacements non essentiels.

Lieux saints ou monuments fermés

L’Iran ferme quatre importants lieux saints, dont le sanctuaire de Machhad, première ville sainte chiite d’Iran.

L’Allemagne interdit les rassemblements dans les lieux de culte.

La Turquie interdit les prières collectives dans ses mosquées.

L’Inde ferme tous ses musées et monuments, dont le Taj Mahal.

Plus de 7000 morts dans le monde

Le nouveau coronavirus a fait au moins 7 007 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 17 heures GMT.

La Chine dénombre 80 860 cas (3 226 décès et 67 490 guérisons). Pays les plus touchés après la Chine : Italie (2 158 morts, 27 980 cas), Iran (853 morts, 14 991 cas), Espagne (309 morts, 9 191 cas).

L’OMS recommande un test pour chaque cas suspect

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle à effectuer un test pour chaque cas suspect.

Il y a désormais plus de cas et de décès dans le reste du monde qu’en Chine, dit le chef l’OMS, qui recommande que les mesures d’isolation (des malades) continuent à être observées au moins deux semaines après la disparition des symptômes.

Premier essai clinique pour un vaccin

Le premier essai clinique pour tester un vaccin candidat contre le nouveau coronavirus a débuté à Seattle (nord-ouest des États-Unis).

L’essai clinique ouvert va inclure la participation de 45 adultes volontaires en bonne santé âgés de 18 à 55 ans pendant environ six semaines.

Avions cloués au sol

L’aviation britannique cloue au sol l’essentiel de sa flotte.

La compagnie aérienne allemande Lufthansa va supprimer jusqu’à 90 % de ses capacités de vols long-courriers.

L’australienne Qantas réduit de jusqu’à 90 % de ses vols internationaux et de jusqu’à 60 % de ses liaisons intérieures.

L’autrichienne Austrian Airlines suspend tous ses vols réguliers.