CORONAVIRUS. 793 NOUVEAUX MORTS EN ITALIE EN 24 HEURES, 4 825 AU TOTAL

L’Italie a enregistré samedi un nouveau record de décès en 24 heures, avec 793 morts, ce qui porte à 4 825 le nombre des personnes tuées par le nouveau coronavirus dans la péninsule en un mois, selon les chiffres de la protection civile.

L’Italie, où la pandémie avait fait son premier mort il y a un mois, est le pays le plus touché du monde. La protection civile a annoncé 6 557 nouveaux cas de contamination, un autre record inquiétant, les services de santé étant submergés.

La région de Milan, la Lombardie (nord), a enregistré la grande majorité des décès (546) et la moitié des nouveaux cas.

« Des airs de tragédie »

Les autorités lombardes ont demandé au chef du gouvernement Giuseppe Conte de prendre des mesures plus coercitives, d’imposer de nouvelles restrictions, plus sévères que l’interdiction de rassemblement et les strictes limitations des déplacements en vigueur depuis le 10 mars.