Coronavirus : A quel point devrions-nous nous inquiéter ?

Un virus, auparavant inconnu de la science, est à l’origine d’une grave maladie pulmonaire en Chine et a également été détecté dans d’autres pays.

On sait qu’au moins 41 personnes sont mortes du virus, qui est apparu dans la ville chinoise de Wuhan en décembre.

Des centaines de cas ont déjà été confirmés et les experts s’attendent à ce que leur nombre continue d’augmenter.

L’arrivée de ce nouveau virus, qui infecte les poumons des patients, reste une source d’inquiétude et les responsables de la santé du monde entier sont en état d’alerte.

Mais s’agit-il d’une brève épidémie ou du premier signe de quelque chose de bien plus dangereux ?

Quel est ce virus ?

Les autorités chinoises ont confirmé que les cas sont causés par un coronavirus.

Il s’agit d’une large famille de virus, mais seuls six (le nouveau ferait sept) sont connus pour infecter les gens.

Le syndrome respiratoire aigu sévère (Sars), qui est causé par un coronavirus, a tué 774 des 8 098 personnes infectées lors d’une épidémie qui a débuté en Chine en 2002.

« Le souvenir du Sars est très présent, c’est de là que vient une grande peur, mais nous sommes beaucoup mieux préparés à faire face à ce type de maladies », déclare le Dr Josie Golding, du Wellcome Trust.

Quelle est la gravité des symptômes ?

Il semble que la maladie commence par une fièvre, suivie d’une toux sèche, puis, au bout d’une semaine, elle entraîne un essoufflement et certains patients doivent être hospitalisés.

Environ un cas sur quatre est considéré comme grave.

La famille des coronavirus elle-même peut provoquer des symptômes allant d’un léger rhume jusqu’au décès.

« Lorsque nous voyons un nouveau coronavirus, nous voulons savoir quelle est la gravité des symptômes. Il ne s’agit pas seulement de symptômes ressemblant à ceux du rhume et cela est préoccupant, mais ce n’est pas aussi grave que le syndrome de Sars », déclare le professeur Mark Woolhouse, de l’université d’Édimbourg.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) envisage de déclarer une urgence de santé publique internationale, comme elle l’a fait pour la grippe porcine et le virus Ebola.

Quelle est la gravité de la situation ?

Quarante et une personnes sont mortes du virus, mais si le rapport entre les décès et les cas connus semble faible, les chiffres ne sont pas fiables.

Mais l’infection semble mettre du temps à tuer, de sorte que davantage de ces patients pourraient encore mourir.

Et le nombre de cas non signalés n’est pas clair.

D’où vient-il ?

De nouveaux virus sont détectés en permanence.

Ils passent d’une espèce, où ils sont passés inaperçus, à l’homme.

« Si nous pensons aux épidémies du passé, s’il s’agit d’un nouveau coronavirus, il sera venu d’un réservoir animal », explique le professeur Jonathan Ball, virologue à l’université de Nottingham.

Le SRAS a commencé chez la chauve-souris, puis a infecté la chatte civette, qui l’a ensuite transmise à l’homme.

Et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (Mers), qui a tué 858 des 2 494 cas enregistrés depuis son apparition en 2012, fait régulièrement le saut depuis le dromadaire.

Quel animal ?

Une fois que le réservoir animal (où le virus campe normalement) est détecté, le problème devient beaucoup plus facile à traiter.

Les cas de coronavirus ont été liés au marché de gros des fruits de mer de Chine du Sud, à Wuhan.

Mais si certains mammifères marins peuvent être porteurs de coronavirus (comme le béluga), le marché compte également des animaux sauvages vivants, notamment des poulets, des chauves-souris, des lapins et des serpents, qui sont plus susceptibles d’être la source du virus.

Les chercheurs affirment que le nouveau virus est étroitement lié à celui que l’on trouve chez les chauves-souris chinoises.

Pourquoi la Chine ?

Selon le professeur Woolhouse, c’est à cause de la taille et de la densité de la population et du contact étroit avec les animaux porteurs de virus.

« Personne n’est surpris que la prochaine épidémie se produise en Chine ou dans cette partie du monde », dit-il.

La maladie se propage-t-elle facilement d’une personne à l’autre ?

Au début de l’épidémie, les autorités chinoises ont déclaré que le virus ne se propageait pas entre les personnes. Mais maintenant, de tels cas ont été identifiés.

Les scientifiques ont révélé que chaque personne infectée transmet le virus à 1,4 à 2,5 personnes.

Ce chiffre est appelé le taux de reproduction de base du virus. tout chiffre supérieur à 1 signifie qu’il est auto-entretenu.

Nous savons maintenant qu’il ne s’agit pas d’un virus qui s’éteindra de lui-même et disparaîtra.

Seules les décisions prises en Chine, y compris la fermeture de villes, peuvent empêcher sa propagation.

Bien que ces chiffres soient des estimations préliminaires, ils placent le coronavirus à peu près dans la même ligue que le Sars.

On craint également que des personnes ne présentant aucun symptôme ne propagent le virus.

Le professeur Kwok-Yung Yuen, de l’hôpital de l’université de Hong Kong-Shenzhen, a déclaré que « l’infection asymptomatique semble possible ».

La fréquence ou la facilité avec laquelle cela se produit est loin d’être claire, mais cela pourrait rendre le virus beaucoup plus difficile à contenir.

À quelle vitesse se propage-t-il ?

Il semblerait que le nombre de cas ait grimpé en flèche, passant de 40 à plus de 800 en une semaine environ. Mais cela est trompeur.

La plupart des « nouveaux » cas existaient déjà, mais ils viennent à peine d’être détectés, la Chine intensifiant sa surveillance.

En fait, il y a très peu d’informations sur le « taux de croissance » de l’épidémie.

Mais les experts affirment que le nombre de personnes tombant malades est probablement bien plus élevé que les chiffres annoncés.

Un rapport du Centre MRC pour l’analyse des maladies infectieuses mondiales de l’Imperial College de Londres l’indique : « Il est probable que l’épidémie de Wuhan d’un nouveau coronavirus a causé beaucoup plus de cas de maladies respiratoires modérées ou graves que ce qui est actuellement rapporté ».

Bien que l’épidémie soit centrée sur Wuhan, des cas ont été enregistrés en Thaïlande, au Japon, en Corée du Sud, au Vietnam, en France, à Singapour, à Taiwan, au Népal et aux États-Unis.

Le virus pourrait-il muter ?

Oui, on peut s’attendre à ce que les virus mutent et évoluent en permanence. Mais ce que cela signifie est plus difficile à dire.

Le nouveau coronavirus est passé d’une espèce à l’autre. Il pourrait muter pour devenir plus facile à transmettre d’une personne à l’autre ou pour présenter des symptômes plus graves.

C’est un phénomène que les scientifiques surveilleront de près.

Comment peut-on arrêter le virus ?

Nous savons maintenant que le virus ne s’arrêtera pas de lui-même ; seules les actions des autorités chinoises peuvent mettre fin à cette épidémie.

Il n’existe pas non plus de vaccin pour immuniser la population contre le virus.

La seule option est d’empêcher les personnes infectées de transmettre le virus à d’autres.

Cela signifie :

Limiter les déplacements des personnes

Encourager le lavage des mains

Traitement des patients en isolement avec des travailleurs de la santé portant des équipements de protection

Un travail de détection de grande envergure sera également nécessaire pour identifier les personnes avec lesquelles les patients sont entrés en contact pour voir s’ils sont porteurs du virus

Comment les autorités chinoises ont-elles réagi ?

La Chine a fait une chose sans précédent dans le monde, en mettant effectivement Wuhan en quarantaine.

Des restrictions de voyage ont également été imposées dans une douzaine d’autres villes, ce qui a touché 36 millions de personnes.

Certains rassemblements de masse ont été interdits et des sites touristiques, dont une partie de la Grande Muraille, ont été fermés.

Wuhan, l’épicentre de l’épidémie, construit un nouvel hôpital avec des lits pour 1 000 patients.

Comment le monde réagit-il ?

La plupart des pays asiatiques ont intensifié le dépistage des voyageurs en provenance de Wuhan et l’OMS a averti les hôpitaux du monde entier qu’une épidémie plus vaste était possible.

Singapour et Hong Kong ont procédé au contrôle des passagers aériens de Wuhan et les autorités américaines et britanniques ont annoncé des mesures similaires.

Toutefois, des questions subsistent quant à l’efficacité de ces mesures.

S’il faut cinq jours pour que les symptômes apparaissent, une personne pourrait facilement se trouver à l’autre bout du monde et avoir passé tous les contrôles de dépistage avant de commencer à se sentir malade.

Les experts sont-ils inquiets ?

Le Dr Golding affirme que « pour l’instant, tant que nous n’aurons pas plus d’informations, il est vraiment difficile de savoir à quel point nous devrions être inquiets ».

« Tant que nous n’aurons pas la confirmation de la source, cela va toujours nous mettre mal à l’aise », a -t-il ajouté.

« Nous devrions nous inquiéter de tout virus qui explore l’homme pour la première fois, car il a surmonté le premier obstacle majeur », a renchéri le professeur Ball.

Il explique qu' »une fois à l’intérieur d’une cellule [humaine] et en se répliquant, il peut commencer à générer des mutations qui pourraient lui permettre de se propager plus efficacement et de devenir plus dangereux ».

« Il ne faut pas donner cette opportunité au virus », conseille -t-il

Existe-t-il des vaccins ou des traitements ?

Non.

Cependant, les travaux pour les développer sont déjà en cours. On espère que les recherches visant à mettre au point un vaccin contre le Mers, qui est également un coronavirus, faciliteront la tâche.