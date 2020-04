31 May 2019, Lebanon, Beirut: Pro-Iranian Hezbollah fighter take part in a parade to mark the annual al-Quds Day (Jerusalem Day) on the last Friday of the Muslim holy month of Ramadan. Photo: Marwan Naamani/dpa (Photo by Marwan Naamani/picture alliance via Getty Images)

Coronavirus: au Liban, la démonstration de force du Hezbollah Le mouvement pro-iranien met en place de nombreuses structures médicales pour combattre le Covid-19 et redorer son blason. Mobilisation générale au Hezbollah. Pour faire face à l’épidémie due au coronavirus, qui a fait 19 morts au Liban et mis le pays complètement à l’arrêt, exacerbant encore un peu plus la crise économique dans lequel il est plongé, le mouvement chiite pro-iranien a sorti les grands moyens. Mille cinq cents médecins et trois mille infirmiers et secouristes, mobilisés habituellement pour participer à la lutte contre Israël, l’ennemi historique de ce parti-milice, ont été appelés à combattre le Covid-19, un nouvel adversaire invisible. Un hôpital entier, deux centres de dépistage, trois structures de quarantaine et une flotte de vingt-cinq ambulances ont été mis à disposition des malades. Dans la banlieue sud de la capitale et dans la partie méridionale du pays, les deux principaux fiefs électoraux de cette formation, souvent présentée comme un Etat dans l’Etat, des campagnes de désinfection des rues ont été organisées. Selon le quotidien libanais L’Orient-Le Jour, le Hezbollah, soucieux de ne pas être accusé de favoritisme, a mené des opérations semblables dans des villages chrétiens et dans des quartiers de Saïda, une ville à dominante sunnite. Partager Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest