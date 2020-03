CORONAVIRUS AU SÉNÉGAL : 11 NOUVEAUX CAS POSITIFS

11 nouveaux cas de coronavirus ont été testés positifs sur 85 tests effectués ce dimanche 22 mars 2019, a annoncé le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Il s’agit de 6 cas importés et 5 sont des cas contacts suivis à l’hôpital. Au total, 67 cas sont confirmés positifs à la Covid-19. 62 patients sont encore sous traitement et 5 sont guéris.