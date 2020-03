CORONAVIRUS AU SENEGAL: 6 VILLES TOUCHÉES

Le virus n’est plus confiné entre Dakar, Mbacké et Mbour, jusqu’ici les seuls départements concernés par les cas positifs. Aujourd’hui, avec le dernier bilan, on sait qu’il est partout. Deux autres grandes villes rejoignent désormais la liste. Il s’agit de Saint-Louis, de Thiès et de Ziguinchor. Un centre d’isolement comme il y en a à Dakar et Touba, serait en cours d’installation à Thiès.