CORONAVIRUS AU SÉNÉGAL : ZÉRO NOUVEAU CAS, 6 TESTÉS NÉGATIFS

Le ministère de la santé a fait le point sur l’évolution des cas de coronavirus au Sénégal. Six prélèvements ont été faits sur des cas suspects et aucun résultat n’est revenu positif. ’Nous poursuivons la prise en charge des malades hospitalisés au service de maladies infectieuses et de dire donc que ce lundi 9 mars, aucun nouveau cas n’a été détecté au Sénégal’’, renseigne le ministère de la santé.