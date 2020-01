CORONAVIRUS: DES ETUDIANTS SÉNÉGALAIS DE CHINE RÉCLAMENT LEUR RAPATRIEMENT.

A Wuhan, une ville située au centre de la Chine, des étudiants sénégalais sonnent l’alerte. Ces derniers sont très inquiets de la situation à laquelle ils font face. En effet, il s’agit de plus d’une dizaine d’étudiants dont 3 femmes qui sont dans cette situation. Un concitoyen résidant à Wuhan, (épicentre du coronavirus) appelle à l’aide.

« Nous sommes 12 ressortissants Sénégalais résidant actuellement à Wuhan. La ville est mise en quarantaine depuis des jours. Nous nous portons bien pour l’instant. Mais la situation s’empire de jour en jour. Nous sommes très fatigués en ce moment et espérons un rapatriement dans les meilleurs délais comme sont en train de le faire d’autres pays pour leurs ressortissants. Les français avec qui j’étais dans le même bâtiment sont partis aujourd’hui-même (lundi 27 janvier 2020). Les indiens sont déjà partis. Moi, je suis dans mon appartement, on est interdit de sortir. Nous sommes 9 dont trois femmes dans cette situation. Et nous habitons dans des endroits différents. Là où nous sommes tout a été fermé. C’est à nous de nous débrouiller. On fait appel à vous, parce qu’on ne sait plus quoi faire. Nous sommes tous des étudiants dont deux doctorants, et les autres font master ou licence. Nous sommes coincés ici. Nous avons contacté l’ambassade, mais rien n’est encore fait. Et ce qui est sûr, c’est qu’on ne s’en sortira pas vivant si l’Etat du Sénégal ne nous aide pas, le plus rapidement possible. Nous ne savons plus quoi faire, je vous le jure devant Dieu. (…) », a confié ladite source qui se veut anonyme pour éviter tout retour de bâton des autorités Sénégalaises sur place. « Nous sommes à bout de force. Nous supplions les autorités étatiques de venir à notre secours, avant qu’il ne soit trop tard.