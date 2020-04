Coronavirus: des fêtes de Pâques sans fidèles

Pour des millions de catholiques dans le monde le week-end pascal aura une tonalité particulière cette année car de nombreuses églises resteront fermées au public en raison des mesures de confinement. Au Vatican également, où convergent normalement des milliers de fidèles chaque année, les célébrations présidées par le pape François vont se dérouler de façon inédite.

En ce vendredi saint pour les catholiques, le traditionnel chemin de croix du Colisée se fera dans la soirée, sur une place Saint-Pierre déserte, totalement fermée au public, le long de la colonnade du Bernin. Seuls quelques prisonniers et des membres du personnel médical du Vatican assisteront à la célébration qui commémore la passion de Jésus, des personnes que le Pape François a voulu mettre en évidence cette année. sus, de sa condamnation à mort à sa crucifixion, sa mort et sa mise au tombeau.

La basilique Saint-Pierre vide sera elle le théâtre des célébrations pascales de ce week-end au Vatican, accentuant encore plus la démesure de la plus grande église du monde. Samedi soir pour la veillée pascale et dimanche pour la messe du jour de Pâques et sa traditionnelle bénédiction urbi et orbi, le pape François ne sera entouré que de quelques personnes l’aidant à la liturgie. Il ne montera pas non plus à la loggia, le balcon de la basilique.

Des cérémonies qui devraient battre des records d’audience avec les millions de fidèles confinés. Le Vatican a également innové en rendant accessibles toutes les célébrations en langue des signes pour les personnes mal entendantes, elles seront diffusées sur une chaine Youtube spéciale et sur TV 2000, la chaîne de l’Eglise italienne.