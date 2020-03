Members of emergency and intensive care services are at work after a person was allegedly contaminated by the new Covid-19 Coronavirus, on March 2, 2020 at Etienne Marie de la Hante retirement home in Crepy-en-Valois. (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Coronavirus: Des masques de protection destinés à l’Italie détournés par les Tchèques Pour le gouvernement italien, l’affaire est close mais elle fait quand même désordre. Des centaines de milliers de masques expédiés vers l’Italie par une antenne de la Croix-Rouge chinoise de la province du Tché-Kiang ont été détournés par les autorités tchèques. L’affaire a été révélée par un lanceur d’alerte tchèque et immédiatement relayée par la presse italienne. Le gouvernement de la République tchèque se défend de sa bonne foi mais c’est de bien mauvais augure pour la solidarité européenne face au virus… Partager Facebook

