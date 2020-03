Coronavirus: 2 nouveaux cas en Algérie

L’Algérie confirme deux nouveaux cas de coronavirus. Il s’agit d’une femme de 53 ans et de sa fille de 24 ans. Les deux patientes n’avaient pas de signes visibles de la maladie. Elles ont été détectées grâce au système de surveillance mis en place et placées en quarantaine dans la province de Bilda, au sud de la capitale, selon le ministre de la Santé. Les deux femmes avaient accueilli deux hôtes provenant de France et qui ont été testé positif au Coronavirus à leur retour. Ce qui porte à trois le nombre de cas confirmés de coronavirus. Le premier cas confirmé de coronavirus en l’Algérie est un Italien qui a été rapatrié dans son pays d’origine par les autorités.