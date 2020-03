Coronavirus en Afrique: 4 282 cas pour 134 morts

Au Mali, les électeurs étaient appelés à respecter les gestes barrières dans les bureaux de vote. Le pays organise ce dimanche les élections législatives malgré la propagation du Covid-19, le climat d’insécurité et l’enlèvement du chef de file de l’opposition. Soumaïla Cissé a été enlevé mercredi 26 mars avec six de ses compagnons alors qu’il faisait campagne dans son fief électoral de Niafounké, près de Tombouctou dans le nord. Le scrutin a été reporté à plusieurs reprises. Le Mali a enregistré samedi son premier mort du coronavirus et a recensé 18 cas.

De la quarantaine au confinement

En Afrique du Sud, c’est la fin de la quarantaine pour les 114 enseignants et étudiants qui avaient été rapatriés de Chine le 14 mars. Depuis, ils avaient été placés à l’isolement. « Tous sont négatifs au Covid-19 », a dit hier soir le ministre sud-africain de la Santé. Libérés de la quarantaine, les voilà maintenant contraints, comme 57 millions de Sud-Africains depuis vendredi soir, au confinement total pour trois semaines. Seuls les achats de première nécessité sont autorisés. La vente d’alcool et de tabac est interdite. Promener son chien et faire du jogging sont prohibés. Selon le président Cyril Ramaphosa qui a rendu visite ce dimanche aux 114 personnes libérées de leur quarantaine, « de nombreux citoyens obéissent aux règles de confinement, mais certains continuent à sortir comme si de rien n’était ».

Confinement à Lagos, Abuja et au Zimbabwe, mais pas au Bénin

Le président du Nigeria Muhammadu Buhari a ordonné ce dimanche soir lors d’une allocution télévisée un confinement total des populations d’Abuja, la capitale fédérale et de Lagos, mégalopole tentaculaire de 20 millions d’habitants. Cette décision prendra effet ce lundi à partir de 23h et pour une période « initiale » de 14 jours, alors que le pays recense officiellement près d’une centaine de personnes infectées par le Covid-19.

A partir de ce lundi, au Zimbabwe, 16 millions de personnes sont appelées à rester chez elles. Vendredi, le président Emmerson Mnangagwa a décrété cette mesure pour éviter la propagation du virus. A ce jour, seules sept personnes ont été officiellement infectées par le Covid-19 dans le pays. Mais la mort de l’une d’elles, un journaliste de 30 ans décédé faute de soins, selon sa famille, fait planer la menace sur un pays plongé dans un marasme économique.

Pas de confinement en revanche au Bénin. Le président Patrice Talon s’est exprimé à la télévision ce dimanche. Le Bénin n’a pas les « moyens des pays riches » de confiner sa population, a-t-il dit. Huit grandes zones urbaines, dont Cotonou, la capitale économique, seront entourées d’un « cordon sanitaire ». Et à partir de ce lundi, les transports en commun seront suspendus dans ces localités, précise le chef de l’Etat. Sous la pression des étudiants et du corps enseignant notamment, le gouvernement a fermé les établissements scolaires et les lieux de culte les 22 et 23 mars.

Le Grand Abidjan isolé

En Côte d’Ivoire, à partir de ce dimanche soir minuit, le Grand Abidjan sera isolé du reste du pays. Le gouvernement a interdit la circulation de personnes entre la capitale économique et l’intérieur du pays dans le but de ralentir la progression de l’épidémie de coronavirus.

Huis clos à Madagascar pour la fête de l’Indépendance

C’est une première dans l’histoire de la Grande Île. En raison de la pandémie, la commémoration de l’insurrection malgache contre les colons du 29 mars 1947, a été célébrée en petit comité au mausolée national d’Antananarivo. Seul le président Andry Rajoelina et son gouvernement étaient présents. Sur son compte Twitter, le président malgache a posté des photos. « Les sorties doivent être limitées au strict nécessaire » , écrit-il. Selon le dernier bilan publié dimanche, 43 cas de contamination ont été jusque-là officiellement recensés pour aucun décès.

Ceux tombés en 1947 nous ont laissé le patriotisme en héritage. Leur sacrifice et leur combat resteront à jamais dans nos coeurs. Rendons leur hommage en nous montrant solidaires et unis pour la Nation.

Des villages en quarantaine en Egypte

Plusieurs hôpitaux ont été fermés par les autorités, officiellement pour mener des opérations de désinfection après la découverte de plusieurs cas de contamination. Samedi soir, le ministère de la Santé a annoncé avoir placé une dizaine de villages en quarantaine en Haute Egypte notamment. Les autorités ont officiellement déclaré 576 cas et 36 décès.