Members of emergency and intensive care services are at work after a person was allegedly contaminated by the new Covid-19 Coronavirus, on March 2, 2020 at Etienne Marie de la Hante retirement home in Crepy-en-Valois. (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Coronavirus en Italie, Espagne… L’Italie confirme cette lueur avec son bilan journalier. Ce dimanche, la Sécurité Civile enregistre 525 nouveaux décès, son bilan le plus bas depuis le 19 mars. Autre bonne nouvelle prouvant l’apparition de ce fameux « plateau » et peut être la fin du pic pour nos voisins transalpins, le nombre d’hospitalisations en soins intensifs est également en baisse (3.977 contre 3.994 hier). L’Espagne connaît également de son côté et pour le troisième jour consécutif une baisse de la mortalité, le pays a tout de même dépassé les 12 000 décès en recensant 674 morts supplémentaires en 24h (12.418 exactement pour 130 759 cas) et est le second pays le plus touché par le Covid-19. L’Angleterre enregistre également pour la première fois depuis quelques jours une baisse de la mortalité avec 621 décès ce 5 avril. Au total, l’Europe recense plus de 47 000 décès et présente de très loin le taux de mortalité le plus élevé. Partager Facebook

