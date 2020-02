Coronavirus en Italie : La région Toscane serait affectée

Les Sénégalais d’Italie sont un peu plus de 100 mille. Ils sont plus de 23 mille dans la région de Lombardie, au Nord, une zone industrialisée.

En Toscane, à Florence et alentours, où vivent aussi de nombreux sénégalais, le virus aurait fait son apparition.

Un coup de fil lancé sur place nous a permis de recueillir cette infirmation auprès de Sénégalais y résidant.

Cependant, dans cette région du centre, contrairement au Nord, aucune mesure draconienne n’a été prise et les populations, y compris les immigrés, continuent, tranquillement, à vaquer à leurs occupations.

Quelques rares personnes commencent à porter des masques, mais ce n’est guère la panique, contrairement à ce qui se passe dans certaines localités de la région de Lombardie.

Les Sénégalais sont, comme les Italiens de souche, surpris de voir que leur pays, si loin de la Chine, soit ainsi frappé par l’épidémie du coronavirus.

Car, on dénombre actuellement 152 cas dans la péninsule avec 5 décès, déjà. Et ce qui est curieux, c’est que certains de ces patients n’ont jamais été en chine et n’ont pas eu, ces derniers temps, de contact avec des personnes qui pourraient être affectées.

Ainsi, les autorités italiennes, le Ministre de la Santé et le Président de la région ont pris des mesures drastiques, restreignant les libertés, notamment de réunion, de rassemblement, même en privé.

Le pays est en alerte maximum avec des précautions prises à tous les niveaux pour contrer l’avancée de la maladie.

Mais, pour les Sénégalais d’Italie, cela signifie, aussi, un arrêt forcé de leurs activités génératrices de revenus qui se limitaient, pour beaucoup, à de l’informel dont de petits commerces dans les rues. Il vaut mieux sauver sa peau que de ramasser de l’argent.

Or, si la situation devrait perdurer, cela serait catastrophique pour des milliers de personnes qui sont les soutiens de centaines de familles qui ne doivent leur survie qu’aux sacrifices énormes de ces fils.

En effet, pire que la situation des 13 étudiants de Wuhan, la situation de ces milliers de Sénégalais pourra difficilement être gérée par les autorités de leur pays critiquées déjà pour leur ‘’inertie’’ concernant les Sénégalais de Chine.

Nous espérons que l’épidémie sera bientôt stoppée en Chine et ailleurs afin qu’elle ne se propage pas outre mesure dans d’autres localités.

Il est important, en ces moments difficiles pour nos compatriotes de la diaspora, de laisser un témoignage sur le caractère accueillant d’un peuple comme celui d’Italie envers notamment les nombreux Sénégalais qui y vivent tranquillement.

Certes, il y a de temps en temps des escarmouches, comme partout ailleurs, mais l’intégration de nos compatriotes en Italie est une réalité. Et c’est cela qu’il faut saluer et rester solidaires à un peuple qui se bat contre un mal insidieux et non-contrôlable pour le moment.

Il n’est pas impossible que le Sénégal étudie la possibilité d’évacuation, mais on n’en pas encore là, pour le moment. Mais, il serait important d’envisager, d’ores et déjà, toutes les éventualités.

Et au-delà de cet aspect, l’Afrique toute entière doit sérieusement se préparer. Car il nous semble que le virus n’est pas totalement maitrisé dans son mode de contamination, de propagation, etc.

Et avec nos systèmes de santé précaires, ce serait une catastrophe de devoir faire face à une telle maladie.

Et pourtant, comme la Chine, l’Italie, l’Iran dont le vice-Ministre de la Santé vient d’être testé positif, sont désormais si près, toutes les dispositions doivent être prises de la part de nos Etats pour s’adapter à une scénario-catastrophe de contamination sur notre sol.

Et la réunion tenue à Bamako par les Ministres de la santé de la sous-région est une heureuse initiative qui doit être suivie d’effets.

L’Europe et le monde entier s’organisent pour mener la guerre au coronavirus, l’Afrique ne doit pas rester à la traîne.

Assane Samb