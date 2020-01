©/Featurechina Photo Service/MAXPPP - Community health workers check the health of a family returning from Hubei province in Hangzhou in east China's Zhejiang province Monday, Jan. 27, 2020. Governments outside Hubei province have put tens of thousands of people who had stayed in Hubei in the past weeks into home quarantine for health observations. (MaxPPP TagID: maxnewsfrfour385911.jpg) [Photo via MaxPPP]

Coronavirus : La menace passe à «élevée» à l’international L’Oms a corrigé lundi 27 janvier son évaluation de la menace liée au virus apparu en Chine, la qualifiant d’«élevée» à l’international et non plus de «modérée», admettant avoir fait une «erreur de formulation» dans ses précédents rapports. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait auparavant annoncé que le risque était «très élevé en Chine, élevé au niveau régional et modéré au niveau international». «Il s’agissait d’une erreur de formulation et nous l’avons corrigée», a expliqué à l’AFP une porte-parole de cette organisation dont le siège à Genève. «Cela ne veut absolument pas dire que nous avons changé notre évaluation du risque, mais cette erreur s’est glissée» dans les rapports de situation, a-t-elle ajouté. L’OMS a rendu publics six rapports de situation depuis le début de la crise. À partir de son troisième, le 23 janvier, elle a établi une évaluation du risque. Dans son sixième rapport de situation, diffusé dans la nuit de dimanche à lundi, l’OMS a corrigé son analyse, assurant que son «évaluation du risque (…) n’a pas changé (…) : très élevé en Chine, élevé au niveau régional et élevé au niveau mondial». Partager Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest