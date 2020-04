CORONAVIRUS : L’ancien international sénégalais Alioune Badara Kébé au chevet des populations de Grand Yoff

Dans la lutte contre le covid 19, l’ancien international sénégalais Alioune Badara Kébé a apporté son soutien à la commune de Grand Yoff. Il vient au chevet de sa ville natale et assure tous les jours le repas et le diner pour quatre écoles coraniques (Daaras) et des produits sanitaires à des ménages. Ce, depuis plus de 20 jours maintenant. Interrogé, il a indiqué que le social fait partie de sa vie. « J’aime aider les gens. Vous savez après ma carrière sportive, je suis rentré au bercail pour créer Pro Family social. C’est pour assister les anciens détenus, les repentis, les enfants de la rue et autres. Il faut dire que j’ai commencé à faire du social depuis 2008 », a-t-il soutenu. Avant de poursuivre : « maintenant l’événement qui est à jour c’est le covid 19. On décrété le couvre-feu, l’état d’urgence alors qu’il y’a des familles démunies ou des enfants talibés qui, ont besoin de mendier pour survivre. C’est pour cela que nous avons ciblés 4 écoles coraniques à Grand Yoff que nous assistons tous les jours depuis le début du couvre-feu. On leur assure le repas et le diner. On a acheté des gels hydroalcooliques, des masques, etc pour les populations de Grand Yoff. Nous dépensons tous les jours plus de 300.000 francs pour satisfaire ces enfants qui sont dans les daaras ». Par la même occasion, il a indiqué bénéficier le soutien de bonnes volontés qui ont compris sa mission. C’est la raison pour laquelle, dit-il, ces gens avec qui il a joué l’assistent afin qu’il puisse réussir sa mission. Par ailleurs grâce à ses bonnes actions, certaines populations de Grand Yoff veulent le porter à la tête de la mairie. Mais Alioune Badara Kébé a renseigné qu’avec ou sans la mairie, il va continuer à venir en aide aux populations de sa localité. « Grand yoff veut me porter à la mairie. Quand je suis venu en vacances en 2014, les gens voulaient que je fasse de la politique. Mais je suis un acteur de développement. Que je sois à la mairie ou pas je vais continuer à assister et à aider les populations », a-t-il dit. Toutefois, il demande à ses frères et sœurs de Grand Yoff de respecter les mesures d’hygiène. « Nous avons l’une des plus grandes localités de la capitale. Donc, il va falloir que nous soyons très vigilants et prier pour que le coronavirus soit un mauvais souvenir. On ne doit pas tout attendre de l’Etat. C’est à nous de prendre les devants », a encore soutenu Alioune Badara Kébé.