CORONAVIRUS: LE CNRA SALUE LE TRAVAIL DES MÉDIAS ET LES INVITE A NE PAS SERVIR DE SUPPORT AUX « FAKE NEWS »

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) salue « le comportement exemplaire des médias qui a, jusqu’ici, prévalu, les appelle à garder cette sérénité, et ce professionnalisme, à refuser de relayer les messages et propos irresponsables, et à toujours œuvrer dans cette dynamique salutaire de prévention, et de protection des populations contre une catastrophe humaine potentielle », dans un communiqué dont nous avons copie

Toutefois le Cnra dirigé par Babacar Diagne déplore, en face, l’attitude de « certains individus (qui) s’emploient à saper l’impact de ces mesures (à travers) des messages de défiance visant ou de nature à semer le doute sur l’existence même de la maladie ou à enrayer la politique de communication officielle. »

Le Cnra invite ainsi les médias à refuser de servir de support à la désinformation. L’intégralité du communiqué !