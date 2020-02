Coronavirus : Le collectif des parents des 13 étudiants à Wuhan brise le silence

Le collectif des parents des 13 étudiants sénégalais bloqués à Wuhan (Chine) a fait face à la presse ce matin, mercredi. Ils exhortent à l’Etat de rapatrier leurs fils au Sénégal dans l’immédiat.

Les parents des 13 enfants sénégalais exposés au coronavirus à Wuhan en chine ont révélé ce matin leur tristesse et désarroi. Le porte-parole du collectif, Yoro Ba, parle du souhait des leurs enfants. « Ils veulent sans équivoque leur exfiltration immédiate afin que le Sénégal ne rapatrie pas la dépouille de ses fils victimes de coronavirus. Si malheur survenait, ils ne veulent point être incinérés », a-t-il martelé le père de famille. Il informe que leurs « enfants sont en parfait état de santé et exigent un minimum : leur droit d’être secourus par leur patrie ». Le collectif précise également que « l’urgence d’évacuation de Wuhan ne concerne que treize étudiants seulement ». Selon porte parole, qu’aucun des 13 enfants n’a encore atteint le virus. « Tous les sénégalais de Wuhan se portent bien. Ils ne sont pas encore au contact du coronavirus et nous prions pour que cela continue ça. Mais ils doivent faire chaque jour deux kilomètres pour aller chercher de quoi manger. Et dans les rues tout le monde. C’est une situation pénible à vivre », confit le porte parole avant de supplier macky de rapatrier rapidement leurs fils.