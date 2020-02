Coronavirus: Le footballeur infecté est un Nigérian

Le footballeur de la Série C italienne diagnostiqué positif au Coronavirus a été identifié. Il se nomme King Udoh, footballeur italo-nigérian de Pianese. Il évolue au club toscan de la Serie C (troisième division). Il s’agit du premier joueur à être diagnostiqué avec la maladie en Italie, pays européen le plus touché par l’épidémie. Âgé de 22 ans, il se trouve actuellement au service des maladies infectieuses de l’hôpital La Scotte de Sienne, dans un état jugé bon. Ce joueur s’était placé de lui-même en quarantaine durant le week-end dernier, après s’être senti fiévreux. Il devait jouer le dimanche avec son équipe contre l’équipe de moins de 23 ans de la Juventus (défaite 1-0), mais n’avait finalement pas pris part à la rencontre, ni même approché les joueurs adverses. Rentré chez lui par ses propres moyens, il a fini par être diagnostiqué à domicile. L’ensemble de l’équipe de Pianese se trouve désormais en quarantaine, par mesure de précaution.