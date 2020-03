Coronavirus: Le PDS suspend ses activités

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) décide de surseoir aux activités politiques de grandes masses. La propagation du Coronavirus oblige ! La parti Me Abdoulaye Wade compte reprendre leurs activités d’ici deux semaines. « Le parti demande également aux militants, aux mouvements ’’karimistes’’ et aux sympathisants de sursoir à toute activité politique pendant cette période, en particulier les visites aux responsables nationaux à Dakar et départementaux, en attendant d’avoir plus de lisibilité sur la situation du fléau », indique son secrétaire général, Me Abdoulaye Wade. Idem pour les voyages des responsables du parti en Afrique et dans le reste du monde pour des missions officielles ou politiques.

Par ailleurs, Me Wade et ses camarades ont exprimé leur « solidarité » au peuple sénégalais qui, à l’instar du reste du monde, fait face à l’épidémie du coronavirus. « Notre pays est confronté à des cas suspects et a identifié des personnes qui ont eu un contact direct avec les cas positifs. Ce qui installe, inopportunément, une situation délicate qui exige une attitude alerte et un suivi rigoureux », lit-on.