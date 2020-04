Coronavirus : Le Puma appuie les zones frontalières en matériel de protection

Le Coordonnateur national du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), Moussa Sow, a remis lundi dernier à la région de Saint-Louis, un important lot de matériel de protection dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce matériel a été réceptionné par l’adjoint au gouverneur en charge des Affaires administratives, Khadim Hann. Il faut dire que le don est composé de divers équipements de protection individuelle notamment du gel hydro-alcoolique, un dispositif lavage des mains, des masques chirurgicaux. L’adjoint au gouverneur a salué cet acte symbolique du PUMA, qui vient ainsi soutenir les efforts de l’Etat et les autres partenaires techniques et financiers de la région. ’’Les régions frontalières sont exposées à la pandémie du coronavirus, car parfois ces zones sont très poreuses, malgré les efforts de surveillance menés par les forces de défense et de sécurité’’, a dit l’autorité administrative, non sans relever les réalisations du PUMA dans la région Nord. Le matériel réceptionné ce lundi va renforcer les dispositifs de surveillance mis en place au niveau des points frontaliers de Rosso et Diama, entre autres, selon M. Hann. A noter que le Coordonnateur national du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), Moussa Sow, est actuellement en tournée dans les zones frontalières pour remettre des lots de matériel pour barrer la route au Covid19, qui on le rappelle, est en train de faire des ravages dans le monde.