Coronavirus : Le Sénégal en alerte, 6 morts en chine

La vigilance a été déclenchée par les autorités sanitaires sénégalaises après la multiplication de cas de coronavirus, cousin du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère), en Chine.

Le ministère de la santé et de l’action sociale du Sénégal préconise «un renforcement de la surveillance épidémiologique dans tout le territoire national avec un accent particulier au niveau des portes d’entrées aériennes notamment les aéroports, la diffusion de l’information à l’intention des agents de santé avec l’envoi des fiches techniques sur la maladie aux districts sanitaires, aux régions médicales et à l’ensemble des établissements publics de santé.

Mais aussi l’information et la sensibilisation des populations par les principaux canaux en les invitant à renforcer les mesures de prévention individuelle».

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale recommande aux populations le respect des mesures suivantes: «se rendre auprès de la structure sanitaire la plus proche dès qu’on présente une maladie respiratoire de survenue brutale. Se rendre à la structure sanitaire la plus proche en cas d’apparition de signes respiratoires de survenue soudaine surtout si vous avez séjourné de manière récente dans la zone où la maladie a été signalée».

La Chine, touchée par une mystérieuse pneumonie, a recensé mardi 77 nouveaux cas, au moment où de nombreux autres pays d’Asie renforcent leurs contrôles face à la propagation du virus qui a déjà fait 6 morts.

Un total de 291 cas ont été confirmés et 922 patients sont en observation, a annoncé dans un communiqué la Commission nationale de la Santé.

Le virus, de la famille du Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), touche désormais plusieurs grandes villes du pays – dont Pékin et Shanghai – et trois autres pays d’Asie: Japon, Corée du Sud et Thaïlande.