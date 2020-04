Coronavirus : Le Sénégal enregistre 15 nouveaux cas positifs dont 1 issu de la transmission communautaire

Le ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale a fait le point de situation du coronavirus de ce mercredi 15 avril 2020.

Les autorités sanitaires informent que sur 227 examens virologiques 15 lui sont revenus positifs sur les tests réalisés par l’Institut Pasteur de Dakar. Il s’agit de 14 cas contact suivis par ses services et de 1 cas issu de la transmission communautaire

7 patients hospitalisés sont guéris.

A ce jour 314 cas ont été déclarés positifs dont 190 guéris, 1 évacué, 2 décès et 121 encore sous traitement.



Selon le ministère, l’état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Touba et Ziguinchor est stable.



Il renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.