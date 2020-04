Coronavirus : Le Sénégal enregistre 8 nouveaux cas positifs dont 2 issus de la transmission communautaire

Le ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale a fait le point de situation du coronavirus de ce mardi 14 avril 2020.

Les autorités sanitaires informent que sur 272 examens virologiques 8 lui sont revenus positifs sur les tests réalisés par l’Institut Pasteur de Dakar. Il s’agit de 6 cas contact suivis par ses services et de 2 cas issu de la transmission communautaire

5 patients hospitalisés sont guéris.

A ce jour 299 cas ont été déclarés positifs dont 183 guéris, 1 évacué, 2 décès et 113 encore sous traitement.



Selon le ministère, l’état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Touba et Ziguinchor est stable.



Il renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.