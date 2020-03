Coronavirus: « Les écoles ne seront pas fermées »

La fermeture des établissements scolaire n’est pas pour le moment envisageable, a indiqué jeudi, le ministre de l’éducation nationale Mamadou Talla. Une mesure agitée pour parer à la propagation du coronavirus. « Nous avons pris nos disposition. Nous ne sommes pas encore dans une dynamique de fermer ou de non fermer. Nous sommes dans la sensibilisation, dans l’écoute. Et nous avons des techniciens qu’il faut au ministère de la santé pour qu’ensemble, partout où on est, qu’on puisse accompagner cette nouvelle dynamique en faisant attention, sans pour autant faire peur« , a rassuré le ministre. Mamadou Talla qui s’exprimait ce jeudi à Saly, en marge d’un atelier sur la réforme du statut des daaras. Le Sénégal compte quatre cas confirmés.