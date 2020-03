CORONAVIRUS: LES SENEGALAIS INVITÉS A RESTER EN ITALIE

Le président de l’Association des sénégalais de Brescia et Province, dans la région de Lombardie en Italie, a appelé jeudi, les Sénégalais résidents dans ce pays à rester sur place. Ce, pour éviter toute contamination suite à la propagation exponentielle du coronavirus. Seydi Camara déplore que le premier cas autochtone soit un émigré en provenance de l’Italie. « Nous sommes très désolés et très tristes de cette nouvelle. D’ailleurs depuis le début de la maladie, on était en train de faire une mobilisation appelant à tous nos compatriotes sénégalais à rester sur place« , a-t-il déclaré.