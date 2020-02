CORONAVIRUS : L’ÉTHIOPIE AUSSI NE PEUT PAS RAPATRIER SES ETUDIANTS DE WUHAN

Les autorités éthiopiennes ont fait savoir aux étudiants de leur pays vivant à Wuhan qu’ils « ne peuvent pas » être rapatriés en raison du « manque de moyens » qu’il faut pour leur mise en quarantaine. « L’ambassade d’Éthiopie en Chine a écrit une lettre à l’Union des étudiants éthiopiens à Wuhan, les informant qu’ils ne peuvent pas être évacués et rapatriés en Éthiopie en raison du manque de moyens nécessaires à leur mise en quarantaine, après leur retour », rapporte BBC Monitoring. Plus de 300 étudiants éthiopiens bloqués à Wuhan, épicentre de l’épidémie de coronavirus, ont demandé à leur gouvernement de les rapatrier. Le premier cas de coronavirus en Afrique a été enregistré en Egypte. Selon le ministère égyptien de la Santé et l’Organisation mondiale de la santé, le patient est un étranger. Sa nationalité n’a pas été dévoilée.