Coronavirus : L’Italie demande le report de l’Euro 2020

Gabriele Gravina, le président de la Fédération italienne, a demandé un report de l’Euro 2020 suite à l’épidémie de coronavirus.

Alors que la Serie A est à l’arrêt, comme les autres championnats européens majeurs, le président de la fédération italienne Gabriele Gravina s’est présenté sur la chaîne SportMediaset pour exposer son point de vue à deux jours d’une réunion importante à l’UEFA, mardi. « Nous proposerons à l’UEFA le report du Championnat d’Europe », a-t-il lancé d’emblée. « Nous allons essayer d’arriver à la fin de ce Championnat car cela est plus juste et plus correct après les nombreux investissements et sacrifices de nos clubs. »

Le dirigeant italien a également indiqué s’opposer à la reprise de l’entraînement dans les différents clubs professionnels du pays. « Si le Championnat devait reprendre début mai, j’abandonnerais la question de l’entraînement, a-t-il précisé. Laissons les garçons à la maison, ils doivent récupérer leur énergie physique et mentale. »