Coronavirus : Mangala infecté

Un nouveau cas de Coronavirus, avec cette fois-ci l’ancien international français Eliaquim Mangala qui a été testé positif au virus. Heureusement, le défenseur central actuellement à Valence a annoncé sur son compte Instagram qu’il se sentait bien. L’Espagnol José Gaya et le membre du staff Paco Camarasa et le médecin du club Juan Aliaga seraient les autres personnes positives. Ils sont tous en bonne santé et sont à l’isolement chez eux.