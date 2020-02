Coronavirus: Plusieurs matchs reportés en Italie

Après le report d’une rencontre de Serie B et une autre de Serie C, samedi, trois matches de Serie A qui devaient se tenir ce dimanche ont également, été reportés, annonce le Premier ministre Italien. Et onze (11) villes du nord de l’Italie ont fermé les lieux publics pour éviter toute propagation

Du même coté, la section Lombardie de la Ligue Nationale de football amateur a également annoncé le report de plus de 100 matchs, notamment dans la catégorie des jeunes. En effet, le Premier ministre italien veut éviter la propagation du virus.

Le nombre de contaminations au nouveau coronavirus en Lombardie est passé à 89 cas, a annoncé, dimanche Attilio Fontana, président de cette région du nord de l’Italie. Au total, le nombre de cas dans toute l’Italie dépasse désormais les 100.