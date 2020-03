Coronavirus: Un couvre-feu décrété en Mauritanie

Les autorités mauritaniennes ont annoncé, jeudi, avoir décrété un couvre-feu de 10 heures à partir de 20H00, et ce dans le cadre des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus dans le pays où deux cas confirmés ont été enregistrés.

« Le couvre-feu est de huit heures du soir à six heures du matin, et cette décision sera appliquée sur tout le territoire national, à l’exception des équipes de santé et des camions de fret », a précisé le ministère mauritanien de l’Intérieur et de la Décentralisation dans un communiqué.

Selon la même source, il a été décidé également l’interdiction sans équivoque de tous types de rassemblements et de regroupements publics et la fermeture de tous les restaurants et cafés jusqu’à nouvel ordre.

Toutes les dispositions et précautions de sécurité nécessaires seront prises au niveau des marchés, des rues et des places publiques pour garantir l’engagement à mettre en œuvre ces mesures, a fait savoir la même source.