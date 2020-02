Le Coronavirus a fait sa toute première victime dans le rang des footballeurs. Un footballeur de la Série C italienne a été diagnostiqué positif au Coronavirus, a rapporté jeudi, ‘La Nazione’ visité par Rewmi. Selon le média qui a préféré garder le nom du joueur et de son équipe, ce dernier ne pourra pas participer aux prochains matches de l’équipe et sera gardé et placé en quarantaine par mesure de sécurité.