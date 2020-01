©/Featurechina Photo Service/MAXPPP - Community health workers check the health of a family returning from Hubei province in Hangzhou in east China's Zhejiang province Monday, Jan. 27, 2020. Governments outside Hubei province have put tens of thousands of people who had stayed in Hubei in the past weeks into home quarantine for health observations. (MaxPPP TagID: maxnewsfrfour385911.jpg) [Photo via MaxPPP]

Côte d’Ivoire : test négatif sur le cas suspect de coronavirus Les tests effectués sur l’étudiante ivoirienne arrivée de Pékin et placée en quarantaine le 25 janvier sont négatifs, ont annoncé les autorités. D’autres cas suspects ont été détectés au Kenya, en Éthiopie et au Soudan. « Ce mercredi 29 janvier, les résultats des échantillons analysés par les instituts Pasteur de Côte d’Ivoire et de Paris se sont révélés négatifs au coronavirus (2019-nCoV) », a déclaré dans un communiqué le ministre ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique, le Dr Aka Aouélé Eugène. Quatre jours plus tôt, les autorités aéroportuaires d’Abidjan avaient alerté sur la présence d’un malade dans un aéronef de la compagnie Turkish Airlines en provenance de Pékin, à destination d’Abidjan. L’étudiante ivoirienne de 34 ans, qui résidant dans la capitale chinoise depuis cinq ans, présentait un syndrome grippal avec toux, éternuement, écoulement nasal et difficulté respiratoire, qui a débuté le 22 janvier à Pékin. Elle avait été transférée à la cellule de pandémie de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. « À la suite des traitements reçus, la malade se porte bien et a regagné le domicile familial ce jour », a ajouté Dr Aka Aouélé Eugène. D’autres cas suspects sur le continent L’Afrique reste cependant en alerte face à cette épidémie de pneumonie virale. Un autre cas suspect a été détecté au Kenya. Les autorités ont annoncé qu’un étudiant, arrivé mardi depuis Wuhan, souffrait d’une forte fièvre. Il a été placé en isolement dans l’hôpital national Kenyatta de Nairobi. Au Soudan, deux citoyens de retour de Chine sont eux aussi suspectés d’être atteints du coronavirus. « L’un des deux, un homme et une femme, se trouvait dans la région de la ville chinoise de Wuhan, l’épicentre du virus », a précisé le ministre soudanais de l’Information et porte-parole du gouvernement, Faisal Mohamed Saleh. Quatre cas suspects ont également été signalés et placés en quarantaine en Éthiopie, dont trois étudiantes résidentes à Wuhan. Partager Facebook

